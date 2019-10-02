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Суд арестовал жителя Череповца, который искал сообщников для поджога детского сада

Мужчина пробудет под стражей по 26 ноября

ВОЛОГДА, 2 октября. /ТАСС/. Череповецкий городской суд арестовал местного жителя, которого подозревают в подготовке массового убийства. Об этом сообщили ТАСС в среду в суде.

"Череповецким городским судом рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Евгения Синицкого. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть в приготовлении к преступлению и поиске соучастников убийства, умышленного причинения смерти двум и более лицам, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору. Судом с учетом тяжести возникших в отношении Синицкого подозрений, расследуемых обстоятельств дела и личности подозреваемого было принято решение избрать меру пресечения - заключение под стражу на период предварительного следствия по 26 ноября", - сообщила ТАСС помощник председателя суда Марина Егорова.

С соответствующим ходатайством об аресте Синицкого в суд обратился следователь СУ СК РФ по Вологодской области, добавила представитель суда. В следственном управлении от комментариев по уголовному делу на данный момент воздержались.

По данным социальных сетей и нескольких СМИ, житель Череповца Евгений Синицкий искал в соцсети "ВКонтакте" сообщников для поджога детского сада.

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РоссияВологодская область
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