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Автобус врезался в столб в Ростове-на-Дону

В результате аварии есть пострадавшие, их количество пока неизвестно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Авария с автобусом произошла утром на улице Королева в Ростове-на-Дону, в результате пострадали несколько человек. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

"Сегодня в 09:24 мск в Ростове-на-Дону на улице Королева водитель автобуса МАЗ (маршрут №83) с 10 пассажирами, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (столб). В результате ДТП есть пострадавшие, на месте работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

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