Прокуратура выявила нарушение орнитологического обеспечения полетов в аэропорту Минвод

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Нарушения требований законодательства в области орнитологического обеспечения полетов выявлены в аэропорту Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что эколого-орнитологическое обследование района аэродрома и занятия по авиационно-орнитологической тематике с работниками аэропорта, участвующими в орнитологическом обеспечении полетов, на протяжении последних лет не проводились. Кроме того, биоакустическая установка, отпугивающая птиц путем воспроизведения звуков хищных птиц на высоких частотах, на момент проведения проверки находилась в неисправном техническом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура внесла в адрес руководства ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется прокуратурой.