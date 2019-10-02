СК возбудил дело по факту гибели пациентки после пластической операции в Москве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после проведения пластической операции в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 28 августа после проведения пластической операции в одной из частных клиник, расположенной по Госпитальному проезду в Москве, самочувствие 31-летней женщины ухудшилось. Нарядом скорой помощи она была госпитализирована в городскую клиническую больницу, где 1 октября, несмотря на оказанную помощь, умерла", - сказала представитель ГСУ.

Как сообщил ТАСС информированный источник, женщине проводили операцию по коррекции формы груди спустя некоторое время после кормления ребенка.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.