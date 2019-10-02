Гендиректор стройфирмы в Ингушетии обвиняется в мошенничестве при строительстве детсадов

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили генеральному директору строительной фирмы в Ингушетии обвинение в мошенничестве при строительстве детских садов. Об этом в среду сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

"В настоящее время генеральному директору коммерческой фирмы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году генеральный директор ООО "Проф-Строй" при строительстве детских садов на 220 мест каждый в селах Сагопши и Новый Редант представил заказчику (Минстрою Республики Ингушетия) ложные акты выполненных работ. В результате он незаконно присвоил свыше 38 млн рублей.

Ранее на сайте прокуратуры региона появилась информация о том, что в поселении Новый Редант детский сад был сдан в эксплуатацию в незавершенном виде.