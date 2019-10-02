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Пострадавший в ДТП на трассе под Саратовом умер в больнице

В аварии погибли четыре человека

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в аварии на трассе под Саратовом накануне днем, умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"По последним данным погибли четыре человека, водитель Lada позже скончался", - сказала собеседница агентства.

Накануне три человека погибли на месте, еще один был госпитализирован в результате ДТП в Пугачевском районе Саратовской области. Столкнулись Opel Astra и Lada Vesta. В результате ДТП водитель Opel и его пассажиры - девушка 1993 года рождения и мужчина 1970 года рождения - погибли, водитель Lada доставлен в лечебное учреждение.

По данным УГИБДД, столкновение допустил водитель Opel Astra, причины ДТП устанавливаются.

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