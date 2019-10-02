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Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Среди них двое детей

ИЖЕВСК, 2 октября. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Можгинском районе Удмуртии. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по региону.

"Водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, при совершении обгона не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди пострадавших двое детей в возрасте 14 и пяти лет", - сказал собеседник агентсва.

Он уточнил, что младшего ребенка доставили в больницу Ижевска. Авария произошла в 7:15 (6:15 мск).

В ГИБДД отметили, что на Renault была зимняя резина, что негативно сказывается на управляемости транспортного средства при движении по мокрому асфальту.

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