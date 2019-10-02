РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после аварии с автобусом в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в городском управлении здравоохранения.

"Четыре человека остаются в больнице. Состояние средней тяжести", - сказала представитель ведомства, уточнив, что всего в больницу были доставлены восемь человек, четырех отпустили домой.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской администрации, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи. Детей среди пострадавших нет, добавила представитель пресс-службы.

ДТП с участием автобуса "МАЗ", следовавшего по городскому маршруту №83, произошло утром в среду. По данным ГИБДД, водитель съехал с дороги и врезался в столб, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем. В автобусе на момент аварии находились 12 пассажиров.