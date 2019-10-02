Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара под Саратовом, где погибли дети

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. По предварительным данным, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания в жилом доме в Саратовской области, где накануне погибли двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Площадь пожара составила 15 кв. м. Предположительно причина возгорания - неосторожное обращение с огнем детей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Пожар в частном жилом доме произошел во вторник в 13:42 (12:42 мск). После тушения огня обнаружены тела 5-летней девочки и мальчика, которому был 1 год и 8 месяцев. По данным следователей, в момент возгорания они находились дома одни. Сейчас устанавливается местонахождение их родителей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона, на момент прибытия пожарных открытого огня не зафиксировано, в доме было сильное задымление, источник дыма, а также причины произошедшего устанавливаются. СК проводит проверку в связи с гибелью детей.