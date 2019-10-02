Пьяный житель Архангельска обстрелял из травматического пистолета рабочих на стройке

АРХАНГЕЛЬСК, 2 октября. /ТАСС/. Архангельские полицейские задержали 49-летнего мужчину, открывшего стрельбу с балкона дома по рабочим на стройке. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД России.

"Сегодня около 10:00 мск в УМВД России по Архангельску поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с балкона жилого дома №95 по улице Воскресенской произвел выстрел в сторону расположенного неподалеку строящегося объекта. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины зарегистрированный травматический пистолет, из которого, предположительно, он и стрелял. Подозреваемого доставили в отдел полиции, у мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения.