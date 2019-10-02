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Суд взыскал более 241 тыс. руб. по иску ресторана "Армения" к организаторам акции 27 июля

Ответчиками по иску являются Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Георгий Албуров и Любовь Соболь

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск ресторана "Армения" о взыскании убытков с организаторов несанкционированной акции 27 июля в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд частично удовлетворил исковое заявление ООО "Анкор" и взыскал 241 тыс. 520 рублей солидарно со всех ответчиков", - сказал собеседник агентства.

Ответчиками по иску являются блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Георгий Албуров и Любовь Соболь.

Как следует из иска, 27 июля рядом со зданием на Тверской улице, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось несанкционированное публичное мероприятие. С целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден приостановить ведение своей деятельности с 10:00 до 20:00. В результате этого, по словам истца, заведению был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере 551 тыс. 847 рублей.

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