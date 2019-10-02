В Вольске уволены полицейские, подозреваемые в избиении задержанного до смерти

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Двое полицейских, подозреваемых в избиении до смерти мужчины в городе Вольске Саратовской области, уволены из органов внутренних дел. Также лишились работы и руководители всего отдела в Вольске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"По данному факту ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка. Принято решение об увольнении данных сотрудников, их непосредственных руководителей, а также руководителей всего отдела "Вольский" из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - сказала собеседница агентства, добавив, что также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и вышестоящие руководители.

В среду следователи СК задержали двоих сотрудников полиции, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, которое повлекло его смерть. По версии следствия, 26 сентября полицейские во время патрулирования улиц задержали нетрезвого мужчину. В служебном автомобиле между задержанным и правоохранителями произошел конфликт. Полицейские отвезли мужчину в район городского кладбища и сильно избили ногами - от полученных травм мужчина погиб. Тело мужчины обнаружили в лесополосе.