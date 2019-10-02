Двух сотрудников полиции Балашихи уволили после избиения реставраторов из Узбекистана

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Двух сотрудников полиции Балашихи уволили по итогам служебной проверки после инцидента с падением двух мужчин из окна дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее ТАСС со ссылкой на интернет-издание "Служба новостей Центральная Азия" сообщил, что в Балашихе начата служебная проверка в отношении сотрудников полиции, ворвавшихся в арендованную гражданами Узбекистана квартиру и избивших их. По версии пострадавших, они выпрыгнули из окна квартиры, чтобы спастись от избивавших их полицейских. По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, пострадавшие были приглашены в Россию в качестве квалифицированных специалистов-реставраторов для проведения работ на объектах федерального значения.

"По результатам служебной проверки двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции по городу Балашиха уволены из органов внутренних дел за совершение проступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе главка. Кроме того, на начальника отдела полиции Балашихи наложено дисциплинарное взыскание в виде понижения в замещаемой должности. "К дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц отдела полиции", - отметили в главке.

В свою очередь представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что 21 сентября в одну из квартир в Балашихе прибыли сотрудники уголовного розыска, после чего двое граждан Узбекистана выпрыгнули из окна второго этажа. Не рассчитав высоту, мужчины травмировали ноги. "В настоящее время следователем выясняются цели и основания приезда сотрудников уголовного розыска в квартиру, а также причины, приведшие к прыжку двух мужчин из окна. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сообщила Врадий.