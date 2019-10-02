В Новой Москве полиция разыскивает троих семиклассников

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают троих семиклассников, не вернувшихся 1 октября домой из школы в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО разыскивают учеников 7 класса школы № 1788 поселения Внуковское, которые 1 октября текущего года после окончания занятий не вернулись домой, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - сказали в главке.

По данным полиции, все трое мальчиков невысокого роста - до 160 см, один из них худощавый и двое плотного телосложения. Пропавшие школьники выглядят на 13 лет. "Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу "102" (с мобильного - 112)", - добавили в пресс-службе.