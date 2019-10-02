Мосгорсуд смягчил приговор владельцу "Корчмы "Тарас Бульба"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд смягчил на три месяца срок наказания осужденному по делу о неуплате налогов владельцу сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрию Белойвану, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил изменить приговор и назначить наказание по совокупности преступлений 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - огласила решение судья. Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты частично.

Ранее Белойван был приговорен к 2 годам заключения в колонии. Защита просила изменить Белойвану наказание на не связанное с лишением свободы.

В Басманном суде Москвы дело в отношении Белойвана в связи с признанием им вины рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допросов свидетелей.

Как следует из приговора, Белойван не платил налоги с января 2011 года по март 2014 года с восьми фактически руководимых им организаций, в ресторанах не пробивали кассовые чеки и не принимали банковские карты. Были привлечены так называемые ночные кассиры, которые в ночное время посредством применения специального программного обеспечения осуществляли в ресторанах удаление из памяти системы R-keeper (система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящих заказов за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. При этом в фискальной памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки за день, которые отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.