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У здания Еврокомиссии задержали мужчину, угрожавшего поджечь канистру с бензином

По данным полиции, гражданин Хорватии хотел привлечь внимание президента Франции Эмманюэля Макрона к своим семейным проблемам

ТАСС, 2 октября. Сотрудники правоохранительных органов бельгийской столицы в среду задержали перед зданием Еврокомиссии (ЕК) мужчину, угрожавшего поджечь канистру с бензином. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

Как указали правоохранители, гражданин Хорватии хотел привлечь внимание президента Франции Эмманюэля Макрона к своим семейным проблемам. На площади перед зданием мужчина громко кричал, держа в руке канистру с горючим. Пожарные, прибывшие на место происшествия в качестве меры предосторожности облили мужчину пеной из огнетушителя, после чего он был задержан и доставлен в городскую больницу.

По данным агентства, во время происшествия заседания в ЕК не проводились. Agence France-Presse предполагает, что задержанный мог быть настроен на попытку самоубийства.

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