Обвиняемые в избиении задержанного до смерти полицейские признали вину

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение двоим полицейским, которые, по версии следствия, вывезли задержанного в лесополосу и до смерти избили. Злоумышленники признали свою вину, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"Предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего"). Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали полностью", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Уже принято решение об увольнении данных сотрудников, а также их непосредственных руководителей. Оба сотрудника полиции были задержаны.

По версии следствия, 26 сентября полицейские во время патрулирования улиц задержали нетрезвого мужчину. В служебном автомобиле между задержанным и правоохранителями произошел конфликт. Полицейские отвезли мужчину в район городского кладбища и сильно избили ногами - от полученных травм мужчина погиб. Тело мужчины обнаружили в лесополосе.