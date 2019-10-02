Посольство Украины заявило, что жертвой напавшего на училище в Куопио стала украинка

ХЕЛЬСИНКИ, 2 октября. /ТАСС/. Молодая женщина, погибшая во время нападения на профессиональное училище в городе Куопио во вторник, была гражданкой Украины. Эту информацию подтвердили ТАСС в среду в посольстве Украины в Финляндии.

"Да, мы подтверждаем, что это гражданка Украины 1996 года рождения", - сказали в консульском отделе дипмиссии. Погибшая проживала в Куопио вместе с мужем и была студенткой профучилища.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что подозреваемый в нападении коренной финн Йоэл Отто Аукусти Марин годами был предметом насмешек и издевательств со стороны других студентов.

Ранее сообщалось, что совершивший нападение мужчина - гражданин Финляндии, родившийся в этой стране, студент профучилища в Куопио, на учащихся которого он напал. У него, по словам полицейских, было с собой "холодное оружие, которое он использовал, и огнестрельное оружие". Подозреваемый серьезно пострадал при задержании и находится на лечении в Университетской больнице Куопио. Ему вменяются в вину убийство и несколько случаев применения насилия. Допросить его пока не удалось, мотивы его действий неизвестны, однако действовал он один.

Он пришел в здание профучилища с саблей в руках. Достав оружие из сумки, он напал на учителя, после чего началась паника, часть находившихся в классе стали бросать в злоумышленника стулья. По данным газеты Keskisuomalainen, главной целью нападения была одна из студенток. Официально известно, что единственная погибшая - женского пола. Еще 10 человек, среди них и сам нападавший, пострадали.