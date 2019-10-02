Замгендиректора "Аэрофлота" Александров обвиняется в мошенничестве на 250 млн рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора "Аэрофлота" Владимир Александров обвиняется в мошенничестве на 250 млн рублей. Об этом в среду на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь, ходатайствующий о заключении обвиняемого под стражу.

"Следствием было установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией "Консорс" на 250 млн рублей, которые были похищены", - сказал следователь.

Прокуратура попросила отклонить ходатайство следствия об аресте обвиняемого, сочтя обоснованным заключить его под домашний арест, передает корреспондент ТАСС.

"Считаю обоснованным, исходя из обстоятельств дела и личности обвиняемого, избрание меры пресечения в виде содержания под домашним арестом", - сказала в суде представитель прокуратуры.