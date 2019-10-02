СК вменяет командиру SSJ-100 неправильные движения ручкой управления самолета при посадке

"Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления. Защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолета на управление КВС (командира воздушного судна)", - пояснила адвокат.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следователи по уголовном делу о катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево вменяют командиру экипажа Денису Евдокимову неправильные движения ручкой управления лайнера при посадке. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Наталья Митусова.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Согласно обвинению, удар молнии в самолет действительно был, борт находился в режиме ручного управления, был аварийным", - отметила адвокат и добавила, что "без детального изучения экспертиз трудно что-либо точно сказать в настоящий момент".

Ранее в докладе Межгосударственого авиационного комитета отмечалось, что при посадке экипаж начал импульсивно отклонять боковую ручку управления (БРУ) в разные положения. В дальнейшем зарегистрированы увеличивающиеся по амплитуде управляющие воздействия КВС на БРУ по тангажу вплоть до полного хода как "от себя", так и "на себя" с относительно продолжительным удержанием в крайних положениях, говорилось в документе.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Митусова обратила внимание, что пассажиры умерли из-за термических ожогов, а не от угарного газа. "Есть вероятность ошибки при эвакуации, что кто-то из экипажа или пассажиров открыл дверь, после чего огонь проник в салон", - сказала защитник.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК в ходе расследования уголовного дела о катастрофе пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево предъявило обвинение Евдокимову в совершении преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В новость были внесены изменения (18:46 мск) — добавлена информация по тексту.