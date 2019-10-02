Суд в Москве арестовал замгендиректора "Аэрофлота" по делу о хищении 250 млн рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по обвинению в хищении 250 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Александрову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья Наталия Дударь.

Александров будет содержаться под стражей до 30 ноября. Защита просила о заключении фигуранта под домашний арест. Прокуратура поддержала ее позицию, попросив отклонить ходатайство следствия.

Постановление суда пока не вступило в силу. Защита намерена обжаловать его в Мосгорсуде.

Суд 2 октября также рассмотрит ходатайства об аресте адвокатов Дины Кибец и Александра Сливко. Четвертым фигурантом дела является Татьяна Давыдова. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ.

В компании "Аэрофлот" от комментариев пока воздерживаются. "В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств", - сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

В чем обвиняются

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в период 2016-2018 годов Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ, сообщила представитель СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.

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