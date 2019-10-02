Боксер умер в больнице в Кузбассе после драки из-за девушки

КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Победитель первенства России по боксу Болот Атакулов умер в среду в больнице Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область), куда был доставлен в конце сентября после драки в местном баре. Об этом сообщается на официальной странице "ВКонтакте" фитнес-клуба "Зеленая горилла", где Атакулов работал тренером.

"Сегодня, 2 октября, Болот Атакулов скончался. Мы приносим свои искренние соболезнования всем, кому Болот был очень дорог: родным, друзьям, коллегам", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, Атакулов после госпитализации не приходил в сознание. У 25-летнего боксера были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД, травмы молодой человек получил во время драки с 32-летним мужчиной, который решил заступиться за девушку. Подозреваемый в причинении смертельных травм боксеру задержан.

Друзья Атакулова начали сбор средств на транспортировку тела погибшего в Киргизию, где живут родственники боксера.