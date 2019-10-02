Жительница Воронежской области получила три года колонии-поселения за финансирование ИГ

ВОРОНЕЖ, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к трем годам колонии-поселения жительницу Таловского района Воронежской области, которая перевела деньги вербовщику в бандформирования террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Второй западный окружной военный суд с участием представителя прокуратуры Воронежской области рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Таловского района. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма"). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении прокуратуры по Воронежской области.

По данным пресс-службы ведомства, женщина в ноябре 2015 года в городе Реутове Московской области перевела деньги мужчине, который занимался переправкой на территорию Сирийской Арабской Республики желающих вступить в незаконные вооруженные формирования международной террористической организации "Исламское государство".

"Деньги предназначались для организации выезда за пределы территории Российской Федерации и последующего вовлечения ее супруга в указанные формирования на территории Сирии", - говорится в сообщении прокуратуры по Воронежской области.

У женщины трое детей, по решению суда они переданы под опеку бабушке.