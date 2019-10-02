Прокуратура направила в Мосгорсуд дело экс-главы столичного управления СК Дрыманова

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу обвиняемого в получении взяток бывшего начальника столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова и двух других фигурантов. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Федулова.

"Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Московский городской суд", - сказала адвокат, уточнив, что первое судебное заседание должно быть назначено в течение двух недель после поступления дела в суд.

Она отметила, что никто из фигурантов дела вину не признает. "В суде мы будем добиваться открытости процесса, чтобы показать общественности несостоятельность предъявленных [фигурантам] обвинений", - подчеркнула адвокат Федулова.

В свою очередь в Мосгорсуде ТАСС уточнили, что дело в суд еще не поступило.

Дело Дрыманова

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в размере $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей.

Вместе с тем адвокат Дрыманова Марк Каверзин сообщил ранее ТАСС, что с точки зрения защиты следствию так и не удалось доказать причастность его подзащитного к получению взяток. По словам защитника, следствие не установило взяткодателя в этом деле, Дрыманов фигурирует как "лицо, приближенное к вору в законе Захарию Калашову", а все обвинение основывается на словах бывшего заместителя Дрыманова Дениса Никандрова.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.

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