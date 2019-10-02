В СК назвали причину пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Причиной пожара на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин", произошедшем в конце прошлого года, стал перегрев резервуара с горючим во время работ, сообщили журналистам в среду в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В процессе производства указанных огневых работ в течение всего рабочего дня произошел интенсивный перегрев заполненного топливного резервуара, что привело к его хлопку с последующим разливом остатков топлива и пожару на судне третьей категории сложности", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что расследование уголовного дела по факту инцидента по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба") завершено и оно передано в суд. Обвиняемыми стали двое работников "Адмиралтейских верфей", где строится ледокол.

В СК пояснили, что обвиняемые знали, что за день до начала огневых пожароопасных работ в цистерну было залито больше трех тонн судового топлива. Но работы были начаты, что и привело к ЧП.

В Генпрокуратуре также сообщали, что ущерб от инцидента превысил 400 млн рублей. В управлении СК ТАСС уточнили, что ущерб более 430 млн рублей. "Ущерб возмещает страховая компания, которая выплатила 117 млн рублей, процесс выплаты продолжается", - отметила представитель ведомства.

Пожар на ледоколе произошел в ноябре 2018 года. Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строится по заказу ФГУП "Росморпорт" с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути. Сдать судно в эксплуатацию планируют в 2020 году.