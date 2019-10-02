Суд в Москве арестовал четверых фигурантов дела о хищении 250 млн рублей в "Аэрофлоте"

"Судом удовлетворены ходатайства об избрании Александрову, Кибец, Сливко и Давыдовой меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, адвокатов Дины Кибец и Александра Сливко, а также Татьяну Давыдову по обвинению в хищении 250 млн рублей при оказании фиктивной юридической помощи. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ.

Как следует из материалов дела, в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

Как уточняли в СК РФ, выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот", директором которого была Давыдова. Во исполнение данных договоров в период 2016-2018 годов Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.