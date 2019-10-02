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Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье

Инцидент произошел на Ярославском шоссе в районе села Тарасовское

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Крокодила задавили насмерть на Ярославском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Вечером в среду поступило сообщение о наезде водителем грузовика на крокодила в Пушкинском районе Подмосковья", - сообщили в главке.

Инцидент произошел на Ярославском шоссе в районе села Тарасовское, в районе дома 52 на улице Центральная.

"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства и кому могло принадлежать животное.

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