NBC: семь человек погибли при крушении бомбардировщика времен Второй мировой в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Жертвами крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны в аэропорту Брэдли (штат Коннектикут) стали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на источник.

Ранее комиссар полиции Коннектикута Джеймс Ровелла сообщил, что в результате крушения есть жертвы, однако не назвал число погибших.

Он рассказал, что на борту самолета B-17 находились 13 человек: 10 пассажиров и трое членов экипажа. Кроме того, в подсобном здании, в которое врезался бомбардировщик, находился сотрудник технического персонала аэропорта. NBC подчеркивает, что шестеро пострадавших были доставлены в близлежащие больницы, трое их них находятся в критическом состоянии.

Бомбардировщик взлетел около 09:45 по времени Восточного побережья США (16:45 мск). Через девять минут пилоты сообщили диспетчерам аэропорта Брэдли о проблемах с самолетом, который "не мог набрать нужную высоту". Экипаж попытался совершить посадку, но потерял управление. Спустя десять минут после взлета B-17 врезался в подсобное здание аэропорта, в котором хранились средства против обледенения.

B-17, известный как "Летающая крепость", был разработан в 1930-е годы компанией Boeing. В общей сложности было построено более 12,7 тыс. таких самолетов различных модификаций. Их эксплуатация продолжалась до 1945 года.

Разбившийся B-17 принадлежал частному некоммерческому фонду Collings Foundation, который занимается сохранением образцов авиатехники и автомобилей, сыгравших значимую роль в истории.