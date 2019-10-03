В Австралии ликвидировали стрелка, напавшего на полицейский участок

СИДНЕЙ, 3 октября. /ТАСС/. В Австралии ликвидировали стрелка, напавшего минувшей ночью на полицейский участок в Пенрите. Об этом в четверг сообщается на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным правоохранителей, нападение произошло около 22:00 2 октября (15:00 2 октября мск) у входа в полицейский участок в Пенрите, расположенном в 50 км к западу от Сиднея. "Мужчина, вооруженный помповым ружьем 12-го калибра, подошел к полицейской машине и произвел несколько выстрелов в полицейских. Констебль, находившийся в автомобиле, получил пулевые ранения и был позднее доставлен в больницу с травмами, непредставляющими угрозу для жизни. Полиция открыла ответный огонь, и нападавший, получив смертельное ранение, скончался на месте происшествия", - указано в сообщении полиции.

По предварительным данным, стрелок, убитый около полицейского участка, до нападения также стрелял по одному из домов и зданию полицейского участка в западных пригородах Сиднея. Группа по расследованию особо важных происшествий управления по борьбе с преступностью штата приступила к расследованию обстоятельства инцидента.