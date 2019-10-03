Спасатели направили вертолет на поиски двух мужчин, пропавших на лодке в Хабаровском крае

ТАСС, 3 октября. Вертолет со спасателями МЧС направили на поиски двух мужчин, 28 сентября покинувших на моторной лодке бухту села Аян в Хабаровском крае и до сих пор не вернувшихся, сообщила журналистам в четверг пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС

"Поступило обращение об оказании содействия в проведении поисковых мероприятий в отношении двух мужчин, которые 28.09.2019 года вышли на моторной лодке из бухты с. Аян по направлению к бухте Федорова и до настоящего времени не вернулись. Сегодня... вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, дневная температура в Аяно-Майском районе, где находится село Аян, не превышает 6 градусов тепла, ночная - до минут 3 градусов.