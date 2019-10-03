СМИ: жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали четыре человека

ТАСС, 3 октября. Четыре человека погибли, еще как минимум двое числятся пропавшими без вести после того, как тайфун "Митаг" обрушился на Южную Корею. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

По его данным, три человека погибли в провинции Кёнсан-Пукто. Еще одно тело было найдено в соседней провинции Канвондо. Несколько человек пострадали, их число не уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна "Митаг" в Южной Корее были отменены более 300 авиарейсов. По данным Yonhap, на острове Чеджудо и в других южных районах страны были эвакуированы свыше 1,5 тыс. человек.