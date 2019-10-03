СМИ: прокуратура Южной Кореи вызвала на допрос супругу министра юстиции страны

СЕУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея вызвала на допрос жену министра юстиции страны Чо Гука в связи с обвинениями в подделке документов, уклонении от уплаты налогов и уничтожении улик. Об этом сообщил в четверг телеканал KBS.

По его данным, супруга министра вошла утром в четверг в здание прокуратуры, где ей предстоит многочасовой допрос. Женщина отказалась прокомментировать ситуацию ожидавшим ее журналистам.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 9 сентября утвердил своего давнего соратника Чо Гука на посту министра юстиции, несмотря на возражения со стороны оппозиции и общественности. В тот же день прокуратура начала следствие в отношении его супруги. По данным надзорного органа, она могла использовать личные связи и подделать ряд документов для того, чтобы устроить свою дочь в престижный вуз. Когда эта история получила огласку, она пыталась уничтожить улики. Также супругу министра подозревают в использовании коррупционных схем с частным паевым фондом.

Мун Чжэ Ин внес возложил на Чо Гука задачу реформирования судебно-правовой системы. В частности, планируется создать отдельный независимый орган для расследования коррупционных преступлений, совершенных чиновниками, а также передать полиции часть широких полномочий прокуратуры. Последний пункт вызвал резкое неприятие у сотрудников надзорного ведомства.