В Красноярском крае автомобиль столкнулся с поездом

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Грузовой поезд врезался в автомобиль Mitsubishi на переезде в поселке Новохайский в Богучанском районе Красноярского края. Один человек погиб, сообщили в региональном главке МВД.

"В ночь со 2 на 3 октября в поселке Новохайский Богучанского района 56-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, выехал на запрещающий сигнал светофора, регулирующего движение на железнодорожном переезде, в результате чего допустил столкновение с железнодорожным составом", - говорится в сообщении. Водитель умер от полученных травм по дороге в больницу.

Как сообщили ТАСС в Красноярской железной дороге, ДТП на движение пассажирских поездов не повлияло. Схода вагонов и повреждение инфраструктуры не произошло. Локомотивная бригада также не получила травм. Ведется доследственная проверка.