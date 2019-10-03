В США угрожавшего журналистам The Boston Globe приговорили к четырем месяцам тюрьмы

ТАСС, 3 октября. Американец, угрожавший расправиться с журналистами газеты The Boston Globe за их критику в адрес президента США Дональда Трампа, приговорен в среду к четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Reuters.

69-летний Роберт Чейн был арестован в августе прошлого года, в мае текущего года он признал свою вину. Суд над американцем проходил в Бостоне (штат Массачусетс). Как постановил судья, Чейну также придется выплатить $3,5 тыс. штрафа и еще $16,5 тыс. в качестве компенсации издательству The Boston Globe.

В августе 2018 года The Boston Globe опубликовала редакционную статью с призывом ко всем печатным изданиям США коллективно заявить о недопустимости нападок Трампа на либеральные СМИ. Эту инициативу поддержали около 350 американских изданий, включая ведущие и небольшие региональные газеты.

Чейну инкриминировалось то, что непосредственно после публикации 10 августа и вплоть до 22 августа включительно он сделал 14 телефонных звонков в редакцию The Boston Globe и угрожал ее сотрудникам физической расправой, назвав их "врагами народа". Чейн в том числе пригрозил застрелить одного из журналистов издания. Органам правопорядка пришлось установить оцепление вокруг здания издательства газеты в Бостоне для обеспечения безопасности ее сотрудников.

Трамп неоднократно критиковал либерально настроенные издания и телекомпании, которые неодобрительно отзываются о работе его администрации и представляют его самого в невыгодном свете. Президент также называл газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.