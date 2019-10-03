В Якутии возбудили дело о сговоре при поставке по госзакупкам медпрепаратов и оборудования

ТАСС, 3 октября. Следователи в Якутии возбудили дело о картельном сговоре при поставке по госзкупкам медпрепаратов, оборудования и услуг по его ремонту с ущербом на 52 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры республики.

В среду в медучреждении и в нескольких фирмах Якутска прошли обыски в рамках дела по ч. 1 ст. 178 ("Ограничение конкуренции"), санкция которой предусматривает три года лишения свободы. По данным местных СМИ, обыск прошел в Якутском республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом, из сейфа главного врача изъяты деньги. Их происхождение устанавливает полиция.

"По результатам проверки прокуратуры г. Якутска возбуждено уголовное дело по факту картельного сговора при заключении контрактов на поставку лекарственных средств, медицинских изделий и оказание услуг по ремонту медицинского оборудования... выявлено 40 закупок, проведенных в 2013-2017... представители картельного сговора извлекли доход в сумме не менее 52 млн руб.", - говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что в картеле участвовали ООО "Диагност", ООО "СахаЛабСервис" и еще три индивидуальных предпринимателя. На торгах по закупкам Минздравом Якутии они "создавали видимость конкуренции, подавали единые ценовые предложения".