В Киргизии спасатели эвакуировали с горного перевала туриста из Словакии

БИШКЕК, 3 октября. /ТАСС/. Спасатели в Киргизии эвакуировали туриста из Словакии, застрявшего из-за сильного снегопада на одном из высокогорных перевалов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МЧС республики.

"Попавший из-за обильного снегопада на перевале Калмак-Ашуу в ловушку турист из Словакии найден спасателями и доставлен в село Кочкор (Нарынская область)", - говорится в сообщении.

По данным министерства, 29-летний гражданин Словакии Марош Сикельский отправился на мотоцикле на озеро Сон-Куль, однако по дороге попал в снегопад и не смог продолжить движение.

"Состояние здоровья иностранного гражданина удовлетворительное", - отметили в МЧС.

Перевал Калмак-Ашуу находится в Нарынской области Киргизии на высоте 3447 метров над уровнем моря. Проехать через него можно только с июня по сентябрь, поскольку в остальное время года на нем скапливается большое количество снега.