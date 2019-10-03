В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели девушки от веток спиленного дерева

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после смерти девушки от упавших веток спиленного дерева. Об этом говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

По данным местных СМИ, в среду на улице Планировочной рабочие спиливали опасное ветхое дерево, когда под ним проходила девушка. В результате спиленные ветки упали на нее. Пострадавшая погибла на месте, следователи проводили по данному факту проверку.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.