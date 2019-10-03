СК России за пять лет возбудил 300 уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Количество уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины за пять лет выросло до 300. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"За минувшие пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны выросло до 300. В рамках расследования проделана огромная работа: допрошено более 143 тысяч свидетелей, более 20 тысяч признано потерпевшими, из них более 2000 - дети. Возбуждено более 280 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур", - сообщили в СК.

Следствием привлекаются к ответственности 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины.

В ведомстве создано специализированное управление для расследования таких преступлений. "Ни один факт преступного поведения украинских военных в отношении гражданского населения не остается без внимания следователей этого подразделения: все лица, совершающие подобные жестокости, в конечном итоге понесут наказание по всей строгости закона", - отметили в СК.

Как сообщили в пресс-службе, Следственный комитет РФ и телеканал RT запускает совместный мультимедийный проект, который рассказывает о преступлениях против мирного населения украинскими военными на юго-востоке Украины. На сайте проекта RT также будет публиковать авторские расследования о преступлениях против мирных граждан - истории непосредственных очевидцев этих жестоких преступлений.

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