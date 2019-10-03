В Якутии возбудили уголовное дело после ДТП с девятью пострадавшими

ТАСС, 3 октября. Уголовное дело возбудили в связи с произошедшим накануне ДТП в Якутии, в котором пострадали девять человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МВД республики.

"Следственным отделом отделения МВД России по Горному району Якутии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), - сказали в пресс-службе.

В среду на трассе "Вилюй" опрокинулся микроавтобус. По информации МЧС, девять человек пострадали и были доставлены в центральную районную больницу Горного района. По данным минздрава республики, семь человек отправили на амбулаторное лечение, двух госпитализировали в хирургическое отделение.

Как сообщили в ГИБДД, опрокидывание произошло из-за несоблюдения водителем безопасной скорости движения по заснеженной дороге. После опрокидывания машина загорелась. Выяснилось, что водитель в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.