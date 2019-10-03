В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"В Балашихе внутри заброшенного здания с травмой головы обнаружено тело 15-летней школьницы. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщила она.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 15-летний подросток, который учился с девушкой в параллельных классах.

На допросе подросток сообщил, что убил ее во время внезапно возникшего конфликта. Молодой человек признался и раскаялся в содеянном.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили несколько лиц, а также назначили проведение судебных экспертиз. Следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.