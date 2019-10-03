В Астрахани возбудили дело из-за мошенничества на 11 млн рублей при ремонте теплосетей

АСТРАХАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гендиректора компании "МФ "Аристей" и неустановленных лиц в связи с мошенничеством на 11 млн рублей при ремонте и модернизации тепловых сетей в Астрахани. В результате ущерб нанесен жителям города, так как затраты ресурсоснабжающей организации были включены в тарифы по оплате коммунальных платежей, сообщили в четверг ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"На основании материалов, предоставленных региональным УФСБ, действительно возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации "МФ "Аристей" и неустановленных лиц. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере", - сказали в управлении.

По версии следствия, в апреле 2016 года между крупным производителем тепловой и электрической энергии в регионе "Лукойл-Астраханьэнерго" и строительной компанией заключен договор на выполнение работ, включающих производство строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ по модернизации тепловой сети, в том числе замены труб. В свою очередь строительная фирма привлекла субподрядную организацию "МФ "Аристей" для замены тепловых сетей на участке от улицы Николая Островского до улицы Набережной Приволжского Затона.

"В период с апреля по июль 2016 года гендиректор "МФ "Аристей" и неустановленные лица похитили не менее 11 млн рублей, затраченных "Лукойл-Астраханьэнерго" на модернизацию строительного объекта, путем поставки и установки на вышеуказанный участок старых труб под видом новых", - уточнили в управлении.