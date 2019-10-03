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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве стоматолога в Дагестане

Мужчина находился в розыске

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали подозреваемого в убийстве стоматолога в Дербенте. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"По подозрению в убийстве задержан 39-летний местный житель. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.

Убийство стоматолога произошло в среду утром на пороге его дома в Дербенте. По информации МВД Дагестана, в дом стоматолога постучался человек, который пожаловался на якобы сильную зубную боль. Врач вышел помочь мужчине, но тот напал на него. Предположительно, злоумышленник убил мужчину сувенирным кинжалом. Подозреваемого объявили в розыск.

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