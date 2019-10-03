СК возбудил дело по факту издевательств школьников над сверстником в Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств и избиения группой школьников сверстника на юго-западе Москвы, которые они сняли на видео и выложили в соцсеть. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По результатам проведенной проверки информации из СМИ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сообщила Иванова.

Ранее с соцсетях появилось видео, на котором группа школьников издевалась над сверстником и применили к нему физическую силу. По данным следствия, инцидент произошел не позднее 2 октября в школе на Ленинском проспекте. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и всех участников видео, будут опрошены сотрудники образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Директор школы Марина Акатова уточнила ТАСС, что конфликт между учениками произошел 1 октября, в результате него пострадал ученик седьмого класса. Сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог. "Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения", - добавила она.

По словам Акатовой, как только стало известно о произошедшем, администрация школы сообщила об этом родителям учащихся и в компетентные органы. В настоящее время представители МВД совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят проверку.

Ранее Telegram-канал "Московские новости" сообщил, что в школе № 1536 школьники окунули солиста детского ансамбля головой в унитаз, снимая это на камеру. Как сообщили ТАСС в департаменте образования Москвы, подобные инциденты недопустимы, а в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.

В новость были внесены изменения (12:25 мск) — добавлен комментарий директора школы.