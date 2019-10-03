У самолета МС-21-300 возникла неисправность во время испытательного полета

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Отказ одной из систем произошел у самолета МС-21-300, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой - не убрались стойки шасси", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник на аэродроме ЛИИ им. Громова, самолет вылетел на планово-испытательный полет в 08:00 мск.

"Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов", - уточнил собеседник агентства.

Самолет успешно совершил аварийную посадку в Жуковском, добавил собеседник ТАСС.

"Самолет будет отогнан для снятия параметров отказа систем. В причинах будет разбираться комиссия ОКБ "Иркут", - уточнил источник.

"На борту находились летчики-испытатели, которые совершали плановый испытательный полет четвертой машины", - добавил он. По его словам, всего на борту было три человека, никто не пострадал.

В пресс-службе разработчика самолета - корпорации "Иркут" - сообщили, что аварийная посадка прошла в штатном режиме.

Предварительные причины

Самолет совершил аварийную посадку из-за неисправной работы датчика шасси, сообщил ТАСС источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Нарушений в работе самих шасси не было, уточнил он.

"Шасси вышло, есть незначительная проблема с датчиком", - рассказал собеседник агентства.