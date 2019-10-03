Трем заключенным в СИЗО "Кресты" предъявили обвинение в вымогательстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи в Петербурге предъявили обвинение в вымогательстве трем заключенным в следственном изоляторе "Кресты" в Колпинском районе города. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Предъявлено обвинение по статье "Вымогательство" троим заключенным в СИЗО", - сказал собеседник агентства.

В начале августа в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено избиение заключенного, содержащегося в петербургском СИЗО "Кресты". По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие в Петербурге установило, что сотрудники изолятора "Кресты" не причастны к избиениям.

При этом ФСИН России сообщила, что по результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников "Крестов" и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, инцидент, запечатленный на видео, произошел в июле, когда трое заключенных потребовали от сокамерника денег за то, чтобы прекратить его избиения. При этом у одного из них был мобильный телефон, по которому он звонил родственникам потерпевшего и требовал деньги.

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