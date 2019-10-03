Полиция Москвы начала проверку информации о драках за деньги в одной из школ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московская полиция начала проверку по факту драки школьников в одной из школ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В столичную полицию поступило заявление. Начата проверка", - сообщили в пресс-службе столичного главка.

По данным источника ТАСС, одна из учениц 5-го класса школы № 97 продемонстрировала родителям видеозапись на мобильном телефоне, где видно, как дерутся школьники. В полицию с заявлением обратилась мать одного из школьников.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что старшеклассники этой школы якобы создали нелегальный бойцовский клуб, в котором дети дрались за деньги.