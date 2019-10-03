В Биробиджане возбудили четыре дела в связи с деятельностью экстремистской организации

ТАСС, 3 октября. В ЕАО возбудили четыре уголовных дела из-за возобновления деятельности экстремистской организации, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

"Возбуждено четыре уголовных дела о совершении жителями Биробиджана преступлений экстремистской направленности. Заместитель прокурора области Владимир Минигораев признал законными и обоснованными решения следственного органа Управления ФСБ России по Еврейской автономной области о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") в отношении жителей автономии", - говорится в сообщении

Следствие установило, что жители Биробиджана и Облученского района с апреля 2017 года по май 2018 года пытались продолжать запрещенную судом ЕАО в 2016 году деятельность организации, которая признана экстремистской.

"Незаконные действия подозреваемых выражались в созыве собраний, организации религиозных выступлений, сборе финансовых средств в виде пожертвований на нужды религиозной организации, а также проведении массовых мероприятий, направленных на распространение экстремистской литературы и материалов экстремистского содержания", - уточнили в сообщении.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") - лишение свободы на срок 10 лет.