Источник: в Липецке из-за сообщения о минировании ТЦ эвакуировано более 500 человек

ТАСС, 3 октября. Спасатели в Липецке эвакуировали из торгового центра "Европа" более 500 человек после того, как в полиции получили сообщение о том, что здание якобы заминировано. Идет поиск возможного взрывоопасного предмета, сообщил источник ТАСС в правоохранительных структурах города.

"Около 11:00 мск было получено сообщение о том, что возможно минирование торгового центра "Европа" в Липецке, было эвакуировано более 500 человек. Идет поиск возможного взрывоопасного предмета", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, к двухэтажному зданию торгового центра общей площадью около 1,5 тыс. кв. м стянуты расчеты пожарных служб, бригады скорой медицинской помощи, работают кинологи с собаками, обученными на поиск взрывчатых веществ.