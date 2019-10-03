Мосгорсуд 8 октября проверит законность возвращения прокурору дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 8 октября рассмотрит представление прокуратуры, оспаривающей возврат дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Представление прокуратуры на решение Мещанского суда Москвы о возврате дела генеральному прокурору для устранения нарушений, делающих невозможным вынесение приговора, будет рассмотрено в Мосгорсуде 8 октября в 14:10 мск", - сказал собеседник агентства.

Решение вернуть дело прокурору суд принял 11 сентября на первом заседании после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения". Судья Ирина Аккуратова поставила перед сторонами вопрос о возвращении дела на доследование в связи с "неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении". Адвокаты и подсудимые поддержали возвращение дела прокурору, заявив в то же время о невиновности. Гособвинитель назвал позицию суда неаргументированной и заявил возражение.