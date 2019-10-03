Мосгорсуд не смог рассмотреть жалобу на приговор Коваленко, кинувшему урну в бойца ОМОН

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг снял с рассмотрения жалобу на приговор Евгению Коваленко, осужденному на 3,5 года колонии за бросок урны в бойца ОМОН на несанкционированной акции в столице 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Уголовное дело в отношении Коваленко снято с рассмотрения в суде апелляционной инстанции для рассмотрения поданных адвокатом замечаний на протокол судебного заседания в суде первой инстанции. После рассмотрения замечаний дело будет вновь назначено к рассмотрению в суде апелляционной инстанции", - сказала собеседница агентства.

Защита просила освободить Коваленко под домашний арест до рассмотрения жалобы на приговор. Суд в этом ходатайстве отказал, оставив обвиняемого в СИЗО.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. В отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (четверо из них, Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок и Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления, их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и соответствующие материалы направлены в полицию.

Кроме того, еще двоих арестованных, Егора Жукова и Сергея Фомина, по ходатайству следствия суд перевел под домашний арест. 3 сентября были вынесены первые приговоры в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля, участники несанкционированной акции получили реальные сроки: Данила Беглец - два года лишения свободы, Иван Подкопаев - три года. Кирилла Жукова суд приговорил к трем годам колонии общего режима.